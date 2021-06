Wimbledon: Arantxa Rus ten onder tegen Maria Sakkari, Ashleigh Barty door

Barty benutte na een uur en drie kwartier haar eerste wedstrijdpunt op het Centre Court, waar het dak wegens de regen in Londen gesloten was. Ze maakte het af met een lovegame. Ook in de eerste drie games van de beslissende set wist Suárez Navarro geen punt te winnen.

De 32-jarige Suárez Navarro maakte onlangs haar rentree op de baan nadat ze genezen was verklaard van de Ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker.

De zeven jaar jongere Barty, die in 2019 Roland Garros wist te winnen, is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

Rus

Voor Arantxa Rus is het hoofdtoernooi van Wimbledon na de eerste ronde alweer voorbij. De 30-jarige tennisster verloor dinsdagmiddag van de als vijftiende geplaatste Maria Sakkari in twee sets: 6-1 6-1.

Later op de dinsdag komt ook Tallon Griekspoor in actie in de eerste ronde, terwijl Kiki Bertens het trio Nederlandse optredens compleet maakt. Griekspoor neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev, terwijl Bertens de degens kruist met Marta Kozchuk.