Jumbo-Visma snelste in ploegentijdrit Ronde van Burgos, ritzege Fabio Jakobsen in Denemarken

De Hongaar Attila Valter mocht na afloop de leiderstrui aantrekken. Hij drukte als eerste van de renners van Jumbo-Visma zijn voorwiel over de finishlijn. Roglic en Koen Bouwman hebben dezelfde tijd als Valter in het algemeen klassement.

De koers duurt nog tot en met zaterdag. Donderdag wacht een lastige etappe met in de finale de Picon Blanco, een beklimming van de buitencategorie. Voor Roglic dient de Ronde van Burgos als voorbereiding op de Ronde van Spanje, die 26 augustus begint. De Sloveen won de Vuelta al drie keer.

Jakobsen spurt nu wel naar ritzege in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step was de sterkste in de eindspurt van een uitgedund peloton na een rit over 164 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg. Hij troefde de Noor Søren Wærenskjold af, die de eerste etappe had gewonnen en toen Jakobsen naar de tweede plaats verwees. De Deen Søren Kragh Andersen eindigde als derde in de rit.

Wærenskjold behield wel de leiderstrui. Hij heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op Jakobsen. De Ronde van Denemarken vervolgt donderdag met een vlakke etappe over 209 kilometer van Vejen naar Vejle.

Voor de 26-jarige Jakobsen was het zijn 44e zege als profrenner. Hij won de sprint met meer dan een fietslengte verschil. De zege kwam als geroepen voor de Nederlander, die in de Tour de France moest opgeven na een val en in Denemarken zijn seizoen weer heeft opgepakt. "Winnen voelt altijd goed, maar vooral nu, na een zware zomer met mijn val in de Tour de France. Maar ik heb nooit opgegeven en met de steun van deze geweldige ploeg heb ik opnieuw laten zien waartoe ik in staat ben", meldde Jakobsen in een communiqué van de ploeg. Hij verlaat wel na dit seizoen Soudal Quick-Step en vervolgt zijn carrière bij DSM-Firmenich.