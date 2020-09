Silvester Van der Water verklaart: ’Puur als statement en niet om iets te forceren’

De aanvaller legt de beschuldiging van Heracles, dat hij zich heeft bezondigd aan werkweigering, naast zich neer. Van der Water geeft aan, dat hij een krachtig statement wilde maken over de afwachtende houding van Heracles richting Orlando City.

„Helaas dat het zo moet gaan”, laat Van der Water weten. „Terwijl vorige week het seizoen nog zo goed begon. We hebben afgelopen vrijdag uitvoerig met de directie gesproken over hoe om te gaan met de aanbieding(en) van Orlando. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer Chiel Dekker hoorde, dat er nog steeds geen contact was geweest tussen Heracles en Orlando heb ik deze beslissing genomen. Puur als statement en niet om iets te forceren, want ik besefte zelf ook wel wat het los zou maken bij mijn teamgenoten en supporters. Maandag meld ik mij weer op de training en we zien wel hoe het zich ontwikkelt.”