Van Marwijk kan borst natmaken

De verdedigers Djibril Sidibé en Samuel Umtiti misten deze week een aantal trainingen, maar ze zijn volgens Deschamps fit genoeg om aan te treden in Kazan. Ook aanvaller Kylian Mbappé, die dinsdag tijdens de training een flinke schop op zijn enkel kreeg te verduren van Adil Rami, kan gewoon spelen.

Alle 23 spelers zijn beschikbaar'', zei Deschamps. ,,Sidibé heeft in de laatste oefeninterland zijn knie geblesseerd. We moeten met de medische staf bekijken wat er mogelijk is, maar hij is mee. Ik stel een elftal samen dat de meeste kans heeft om te winnen. Ik kijk daarbij niet naar de tegenstander, maar naar waar wij gevaarlijk kunnen zijn.''

Stunt

Deschamps zag de speelwijze van de Australiërs veranderen sinds de komst van Van Marwijk. ,,De spelers zijn hetzelfde, maar ze spelen een stuk aanvallender. Geen lange ballen meer, maar veel over de grond. De Australiër zijn goed georganiseerd en zeer gedisciplineerd. Het is een sterke ploeg.''

Bert van Marwijk gelooft in een stunt van Australië. De 'Socceroos' beginnen het WK zaterdag tegen Frankrijk, dat volgens de Nederlandse bondscoach tot de favorieten voor de wereldtitel behoort. ,,Als we tien keer tegen Frankrijk spelen, verliezen we normaal gesproken acht of negen keer. Maar we hebben de afgelopen weken hard gewerkt, zodat we in een situatie komen waarin we misschien nog steeds vijf of zes keer verliezen, maar soms ook kunnen winnen'', zei Van Marwijk in Kazan.

Concentratie

De oud-bondscoach van Oranje werd begin dit jaar aangesteld als opvolger van de vertrokken Ange Postecoglou, die Australië met de nodige moeite naar het WK had geleid. Van Marwijk heeft weinig tijd gehad om veel dingen naar zijn hand te zetten, maar toch begint de 66-jarige trainer met het nodige vertrouwen aan het WK. ,,We moeten goed georganiseerd zijn en geconcentreerd spelen. Niet voor 5, 10, 15, 20 of 30 minuten, maar voor 90 minuten plus de extra tijd. Daar hebben we hard aan gewerkt. We moeten fit zijn, zowel fysiek als in het hoofd.''

Van Marwijk zag Saudi-Arabië, het land dat hij naar het WK leidde, een dag eerder met 5-0 verliezen van gastland Rusland. Hij vreest niet voor hetzelfde scenario tegen Frankrijk. ,,Als ik zo denk, kunnen we net zo goed helemaal niet spelen.''