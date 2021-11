Jong Oranje verslaat Bulgarije en houdt EK-ticket binnen bereik

Jong Oranje heeft na vier van de tien te spelen duels 10 punten, Jong Zwitserland leidt met 13 punten uit vijf wedstrijden. Beide teams speelden vorige maand in Zwitserland gelijk tegen elkaar (2-2). De groepswinnaars van de negen poules en de beste nummer 2 kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK, dat over anderhalf jaar in Georgië en Roemenië is. De acht andere nummers 2 strijden in de play-offs om de overige vier tickets.

De Nederlandse beloften vervolgen de kwalificatiereeks maandagmiddag met een uitwedstrijd tegen de nog puntloze hekkensluiter Gibraltar.

Jong Oranje begon niet goed tegen de Bulgaren. Doelman Kjell Scherpen van Brighton & Hove Albion verkeek zich in de 19e minuut op een schot van Martin Minchev. De aanvaller schoot de bal, bewust of niet, in de korte hoek. Scherpen stond wat ver voor zijn lijn en gleed bij het teruglopen half uit: 0-1.

Oud-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp was kort daarna in de buurt van de gelijkmaker, maar keeper Damian Hristov tikte de bal uit zijn doel. De gelijkmaker viel voor rust nog wel. Ian Maatsen stond op de juiste plek om de bal uit de rebound binnen te werken.

Na de rust lag het initiatief meer bij het team van Van de Looi. De ingevallen Micky van de Ven van VfL Wolfsburg, die zijn debuut maakte, gaf in de 46e minuut de voorzet op de 2-1 van Joshua Zirkzee. De spits kon scoren omdat Hristov de bal losliet. De bal leek helemaal over de achterlijn te zijn toen Van de Ven de bal voorgaf, maar de arbitrage oordeelde dat dit niet zo was.

Zirkzee nam ook de derde treffer van Jong Oranje voor zijn rekening. Hij benutte met een stift een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Ekkelenkamp.

Jong Oranje strandde dit jaar bij het laatste EK in de halve finales. Jong Duitsland was in Hongarije de betere.