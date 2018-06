Uruguay met hakken over sloot langs Egypte

Salah had de afgelopen dagen aangegeven te kunnen spelen, maar startte uiteindelijk toch niet in de basis.

Het spel golfde in de beginfase op en weer. Al waren de kleine kansjes iets meer voor Uruguay. In de 23e minuut was de beste kans voor Luis Suarez. De spits van FC Barcelona miste echter na een corner voor een praktisch leeg doel: 0-0. Uiteindelijk was dat ook de ruststand, zonder verder grote mogelijkheden.

Aanmodderen

Vlak na rust, na mistasten in de Egyptische verdediging, kreeg Suarez - in zijn 99e interland - weer een grote kans. Hij stuitte op de doelman Mohamed El Shenawi. Daarna bleven de twee landen doormodderen. Allebei de teams hadden veel balverlies en creëerden nauwelijks kansen.

Suarez speelde een erg matige wedstrijd en ook de andere Uruguayaanse ster, Edinson Cavani, kwam nauwelijks in het spel voor. Pas in de 83e minuut was Uruguay weer dichtbij de 1-0. Een fantastische volley van deze zelfde Cavani werd echter prachtig gepakt door sluitpost El Shenawi.

Luis Suarez Ⓒ AFP

In rouw

In de 88e minuut liet de spits van Paris Saint-Germain wederom van zich gelden. Een vrije trap schoot hij op schitterende wijze langs de keeper, maar de paal hield een 1-0 voorsprong tegen. De rebound was niet besteed aan de Uruguayanen.

Maar in de slotminuut was het dan toch raak. Een vrije trap vanaf de zijkant werd door Gimenez prachtig ingekopt: 1-0. Het zorgde voor de eindstand en dompelde een treurend Egypte - met Salah negentig minuten op de bank - in diepe rouw.

Scheidsrechter Björn Kuipers floot een prima wedstrijd en viel niet op.