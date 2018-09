Martina met te veel rugwind onder WK-limiet

Martina heeft nog altijd geen ticket voor de WK atletiek in augustus in Londen op zak. De 31-jarige atleet van Curaçao moet in de volgende wedstrijden die hij loopt nog een keer voldoen aan de WK-limiet van 10,12.

Andre de Grasse maakte indruk in Stockholm. De Canadees liep naar 9,69, maar ook die tijd is met te veel rugwind gerealiseerd. Het persoonlijk record van De Grasse is 9,91.