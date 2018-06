Eigen goal bezorgt Marokko dramatische start op WK

Marokko startte met onder anderen Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat in de basis en begon furieus aan het duel. Met aanvallend spel en snel druk zetten werd Iran ondersteboven gelopen. Na een minuut leverde dit al een klein kansje op. In de derde minuut volgde meteen een heel goede mogelijkheid. Ziyech had de bal na een corner voor het inschieten, maar maaide finaal over de bal heen.

Een minuut later - na een knappe actie van Amrabat - kopte Belhanda net naast. Rond de 18e minuut volgde een ware scrimmage voor het doel van het tot dan toe hulpeloze Iran. De bal ging er weer niet in.

Vervolgens beginnen de Iraniërs wat meer van zich af te bijten via de counter. Dit leverde een kansje op voor spits Sandar Azmoun, maar zijn schot miste kracht. Op het half uur was daar ook nog een goed schot van de uitstekend spelende Amine Harit, maar het schot van de Marokkaan werd gepakt.

De beste kans was echter voor Iran. Na een prachtige counter kwam Azmoun oog in oog te staan met doelman Munir, maar die bleef knap overeind de rebound was niet besteed aan Alireza Jahanbahksh. El Ahmadi liep vlak voor rust nog tegen een kaart op.

Na rust ging het gelijkwaardiger op, maar beiden misten de finesse om nog makkelijk tot kansen te komen. Het duel werd gezapiger, al moest Amrabat zich in de 73e minuut laten wisselen na een harde botsing.

In de 79e minuut was Ziyech nog wel dichtbij, maar Alireza Beiranvand redde geweldig op zijn inzet. Het bleek niet voldoende voor Marokko, het leek naar 0-0 te gaan, totdat Bouhaddouz in zijn eigen doel kopte.

Voor de Marokkanen wordt het een hels karwei om de volgende ronde te halen, met nog wedstrijden tegen Portugal en Spanje in het verschiet.