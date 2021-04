Homofobe uitspraken kost oud-Feyenoorder Zsolt Petry de kop bij Hertha BSC

Petry, die in de jaren 90 nog een seizoen onder contract stond bij Feyenoord, had zonder dat de Duitse voetbalclub daarvan op de hoogte was een interview gegeven aan de rechtse Hongaarse krant Magyar Nemzet. Daarin bekritiseert hij onder meer zijn landgenoot Peter Gulacsi, doelman van RB Leipzig, die zich inzet voor een vereniging die het homohuwelijk ondersteunt.

Petry zei in het interview dat hij niet begrijpt wat Gulacsi ertoe beweegt „zich voor homoseksuelen, travestieten en mensen met andere genderidentiteit in te zetten.” De 54-jarige keeperstrainer noemt zichzelf een conservatief. Ook wat betreft het thema migratie. „Ik begrijp niet hoe Europa moreel zo diep kan zinken als nu. Europa is een christelijk continent. Ik zie de morele neergang die het continent overstroomt niet graag. Maar als je niet van migratie houdt ben je voor liberalen meteen een racist.”

„De gedane uitspraken komen niet overeen met de waarden die bij onze club gelden”, zegt Carsten Schmidt, voorzitter van de raad van bestuur van de Berlijnse club. Petry verdedigde zich nog in een verklaring: „Ik benadruk dat ik homofoob noch een vreemdelingenhater ben. Ook betreur ik mijn uitspraken over vreemdelingenpolitiek en ik bied mijn excuses aan aan alle mensen die hier hun toevlucht hebben gezocht en die ik hiermee beledigd heb.”