Jahanbakhsh dolblij: ’Iedereen gek in Iran’

„Het is moeilijk om te zeggen hoe ik me voel”, zei de aanvaller van AZ voor de camera van de NOS. „We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd te winnen. Met name voor rust hebben we veel verdedigd en in de tweede helft zijn we er op de counter steeds gevaarlijk uitgekomen.”

De aanvaller van Iran moest vijf minuten voor tijd geblesseerd naar de kant en beleefde op de bank het gelukzalige moment toen de Marokkaan Aziz Bouhaddouz in eigen doel kopte. „Voetbal leeft zo enorm in Iran, iedereen doet gekke dingen op straat”, jubelde Jahanbakhsh. „Ongelofelijk dat we in blessuretijd winnen, een beter scenario dan dit kon niet.”

