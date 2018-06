Ronaldo nu acht eindtoernooien op rij trefzeker

Sinds de Portugees in 2004 op het EK in eigen land zijn eerste eindtoernooi speelde én daarop scoorde, ging er geen EK of WK voorbij zonder dat Ronaldo een doelpunt op zijn naam bracht.

Ronaldo (33) is nu inmiddels acht opeenvolgende eindtoernooien (EK’s en WK’s) trefzeker. De Portugees is de vierde speler die op vier WK’s doel heeft getroffen. De Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose gingen hem voor.

