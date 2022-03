PEC Zwolle is gedrag eigen fans ’meer dan zat’

Zondag werd de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-2) zo’n 10 minuten stilgelegd omdat fans van PEC met bier en vuurwerk gooiden. Feyenoord-goalie Ofir Marciano liep als gevolg daarvan een schram aan zijn been op. „Het is een kleine groep die het verpest voor een uitverkocht stadion. PEC is het gedrag meer dan zat”, aldus de nummer 18 van de Eredivisie.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Daarnaast wordt de club op verschillende manieren gedupeerd. Zo wordt het team in kansrijke positie voor een resultaat uit de flow van de wedstrijd gehaald en schaden deze gedragingen het imago van de club. Bovendien ontving de club door het gedrag van deze zeer kleine minderheid al meerdere boetes dit seizoen. Geld dat de club heel goed voor andere zaken kan gebruiken.”

Er loopt een onderzoek naar de misdragingen van de fans. De club zegt alles in het werk te stellen om de daders te pakken om hen passende straffen op te leggen.

Bekijk ook: Dessers schiet Feyenoord naar zwaarbevochten zege in Zwolle

FC Volendam betreurt vernielingen door fans in Emmen

FC Volendam betreurt op zijn beurt de vernielingen die maandagavond door de eigen aanhang zijn aangericht in het stadion van FC Emmen. De Volendammers zeggen „afstand te nemen van het gedrag” en bekijken of de schade verhaald kan worden op de daders.

„Het is treurig om naderhand te constateren dat enkele onverlaten hun frustraties botvierden door materiële schade toe te brengen aan het bezoekersvak. Dit is niet des Volendams. De raddraaiers maken met dit gedrag meer kapot dan alleen de materiële schade. We verloren niet alleen de wedstrijd, maar ook een stuk van ons fatsoen”, aldus zakelijk directeur Richard de Weijze.

FC Volendam verloor in de Eerste Divisie de uitwedstrijd tegen FC Emmen met 4-1 en stond daardoor de koppositie af aan de club uit Drenthe.

De afgelopen maanden maakten supporters van voetbalclubs zich met regelmaat schuldig aan wangedrag. Zo werden de afgelopen weken meermaals wedstrijden stilgelegd omdat er met vuurwerk op het veld werd gegooid. In de eerste divisie ging het eind vorige maand mis bij FC Dordrecht - MVV, waar FC Dordrecht-speler Seydine N’Diaye racistisch bejegend zou zijn door aanhangers van MVV.