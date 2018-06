Ronaldo bezorgt Portugal punt in spektakelstuk

Er waren nog geen drie minuten gespeeld tijdens het grootste affiche van de eerste ronde, of de wedstrijd ontbrandde al. Ronaldo kreeg de bal buiten het strafschopgebied, zocht de Spaanse back Nacho op en ging over het been van zijn ploeggenoot bij Real Madrid naar de grond. Scheidsrechter Gianluca Rocchi was onverbiddelijk, penalty voor de Portugezen.

Indrukwekkende serie

Vol zelfvertrouwen zette Ronaldo zich achter de bal en liet David de Gea van elf meter kansloos. Met die goal breidde Ronaldo een indrukwekkende serie uit. Sinds hij tijdens het EK 2004 voor het eerst actief was op een eindtoernooi, was de Portugees élke eindronde trefzeker. Na het EK 2004 bracht Ronaldo ook tijdens het WK 2006, EK 2008, WK 2010, EK 2012, WK 2014, EK 2016 en dus dit WK zijn naam op het scorebord.

Kort na de snelle openingsgoal was David Silva namens Spanje dicht bij de gelijkmaker, maar de spelmaker van Manchester City schoot met rechts hard over. Halverwege de tweede helft kreeg Portugal dé kans om de voorsprong te verdubbelen, maar Joao Moutinho treuzelde veel te lang nadat Ronaldo de bal uit de counter voor zijn voeten had gelegd. De irritatie bij de wereldster van Real was zichtbaar, en de misser bleek een dure.

Beuk onbestraft

Luttele minuten later bleef een behoorlijke beuk van Diego Costa richting Pepe onbestraft, waarna de spits in zijn eentje op twee Portugezen af kon. Costa kapte naar rechts, naar links, weer naar rechts en schoot uiteindelijk tegendraads raak. Waar de Portugezen dachten aan een overtreding op Pepe, hoefde Rocchi het moment van de videoscheidsrechter niet eens terug te zien.

In het tweede deel van de eerste helft was Spanje de bovenliggende partij en kreeg het via Andres Iniesta (schot net voorlangs) en Isco (schot van twintig meter door Rui Patricio onschadelijk gemaakt) de grootste kansen. Maar waar beide teams met 1-1 leken te gaan rusten, eiste doelman De Gea op slag van rust een negatieve hoofdrol voor zich op. Ronaldo schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard op doel, maar waar de Spaanse goalie de bal zonder veel moeite leek te kunnen pakken, zag hij de bal door zijn handen via zijn standbeen in het net belanden.

Spanje herstelt snel

Een mokerslag voor Spanje, maar de ploeg van Fernando Hierro toonde zich na rust alles behalve uit het veld geslagen. Tien minuten na rust kwam de wereldkampioen van 2010 op prachtige wijze voor de tweede keer langszij. Silva legde een vrije trap bij de tweede paal op het hoofd van Sergio Busquets, die de bal in de doelmond kopte. Daar was Costa er als de kippen bij om de 2-2 binnen te jagen.

En voordat de Portugezen van die schrik bekomen waren, stonden Ronaldo & co al achter. Na een afgeslagen aanval kwam de bal even buiten het strafschopgebied terecht voor de voet van Nacho, die zich geen moment bedacht. De rechtsback, die speelde omdat Dani Carvajal nog geblesseerd is, nam de bal met zijn buitenkant voet prachtig in één keer en zag zijn schot via de binnenkant van de paal achter Patricio binnen vallen.

Revanche

Een prachtige ’revanche’ voor Nacho, die in de openingsfase nog de gebeten hond was bij Spanje toen hij de door Ronaldo benutte strafschop veroorzaakte. In het laatste half uur kon Portugal geen vuist meer maken om het Spanje nog écht lastig te maken, waardoor de Spanjaarden op weg leken naar de overwinning.

Maar wie anders dan Ronaldo besliste anders. Drie minuten voor tijd schoot de captain van de Portugezen op schitterende wijze de 3-3 uit een vrije trap binnen, waardoor Iran na één volledige speelronde verrassend aan kop gaat in groep B.

