Marokkaanse pechvogel: ’Een nachtmerrie’

Aziz Bouhaddouz moet getroost worden na zijn eigen doelpunt. Ⓒ FOTO ANP PRO SHOTS

SINT-PETERSBURG - Aziz Bouhaddouz zag zijn droom uitkomen toen hij in de 77e minuut mocht invallen in het WK-duel van Marokko tegen Iran. Amper twintig minuten later was zijn droomdebuut op een WK veranderd in ,,een nachtmerrie”, gaf hij na afloop toe.