Lance Armstrong en Michael Boogerd halen herinneringen op

Michael Boogerd zou uiteindelijk de sprint-a-deux van Lance Armstrong winnen in de Amstel Gold Race van 1999 Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Michael Boogerd is dit weekeinde te horen in de podcast van Lance Armstrong, ’THE MOVE’. De twee oud-renners halen herinneringen op uit de Amstel Gold Race van 1999, toen Boogerd de Amerikaan in een sprint om de zege klopte.