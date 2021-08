Ajax neemt alleen genoegen met topaanvaller

Ajax onderhandelde de afgelopen maanden met Kamaldeen Sulemana, maar de Ghanese aanvaller koos op het laatste moment voor Stade Rennes.

Ten Hag herhaalde dat Steven Bergwijn voldoet aan de eisen die Ajax aan een nieuwe aanvaller stelt. „Hij past in ons profiel ja”, gaf hij toe. Bergwijn, die een deel van zijn opleiding bij Ajax genoot, staat nog vier jaar onder contract bij Tottenham Hotspur. De geboren Amsterdammer kreeg de afgelopen weken tijdens oefenduels veel speeltijd.

Beperkt

Ajax zoekt vooral naar een aanvaller die diepgang heeft en bij voorkeur op de vleugels en centraal kan spelen. „Er is een beperkt aantal spelers wat in ons profiel past”, zei Ten Hag. „We zijn continue in contact met diverse partijen. Maar ik weet niet of het voor 31 augustus gaat lukken. We leggen de lat hoog. De markt beweegt nu niet echt. Eigenlijk alleen in het topsegment. Verder is het vrij stil. Of het frustrerend is? Als het niet lukt, dan moet je dat accepteren. Het wordt anders als er zich wel mogelijkheden voordoen en het lukt dan niet. Dat is nu niet het geval.”