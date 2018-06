Van Marwijk klaar voor Frankrijk: 'En nú op het grote podium'

„Wij hebben hard gewerkt en de jongens zijn echt vooruitgegaan. Ze weten nu precies hoe we het willen hebben en dat kunnen ze ook uitvoeren. Nu moeten ze het ook op dat grote podium laten zien en dus moet je gewoon jezelf zijn en durven voetballen”, meent Van Marwijk.

Pijn aan de ogen

Het moet Van Marwijk pijn aan de ogen hebben gedaan hoe zijn vorige werkgever Saoedi-Arabië zich liet afslachten tegen Rusland (5-0). De bondscoach van de ’Aussies’ werkte met de Saoedi’s intensief aan de defensieve organisatie en tactische discipline. Zoals hij er de afgelopen weken alles aan heeft gedaan om een goede organisatie neer te zetten bij de Socceroos, wat voor hem de sleutel is naar een mogelijk succes. „Om een kans te maken zullen we gedisciplineerd moeten spelen”, beseft Van Marwijk. „Niet tien, twintig of dertig minuten, maar de hele wedstrijd. Inclusief de blessuretijd.”

