Hiddink: ’Officials wegsturen om vertrouwen spelers te winnen’

Voor Telesport laat hij zijn licht schijnen op gastland Rusland en het ditmaal door Bert van Marwijk gecoachte Australië, landen waar Hiddink goede herinneringen aan heeft.

Evenals Hiddink in 2002 bij Zuid-Korea had gedaan, moest hij bij de Russen door barrières heen. „Het was belangrijk om het vertrouwen van de spelers te winnen. Daarbij heb ik veel gehad aan mijn Russische assistenten Alexander Borodjuk en Igor Korneev. Ik ben er nooit een voorstander van geweest om een grote groep Nederlandse assistenten mee te nemen. Ik werkte altijd liever met assistenten die het land goed kenden en me de cultuur duidelijk konden maken, zoals bij de Australische ploeg ook het geval was met Graham Arnold.”

Officials uit kleedkamer

„Iemand als Borodjuk kon me alles vertellen over de Russische ziel en hoe het Russische voetbal in elkaar zit. Het lastige met de Russische spelers was dat er van nature een soort van wantrouwen was dat je moest doorbreken. Je moest hun vertrouwen zien te winnen. Dat kon je doen door de confrontatie te zoeken met de officials, die er altijd in overvloed om zo’n ploeg heen liepen. En dat deed je dan door zo’n official uit de kleedkamer weg te sturen of op een andere manier voor de ploeg op te komen.”

