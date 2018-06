De keeper ging opzichtig in de fout bij het tweede doelpunt van Ronaldo, waarmee Portugal op 2-1 kwam. „We gaan niet naar iemand wijzen of iemand de schuld geven”, zei hij. „We hebben geen twijfels over De Gea en hij twijfelt ook niet aan zichzelf”, meent Hierro.

De Gea, de doorgaans zo betrouwbare doelman van Manchester United, ging een kleine twee weken geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Zwitserland ook al knullig in de fout.

Hierro was lovend over de veerkracht van zijn spelers. „We kwamen twee keer op achterstand en zijn teruggekomen. Daarom ben ik trots.”