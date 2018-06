’Met God Ronaldo, zijn wonderen mogelijk’, luidt het commentaar Correlo da Mancha.

Diaro de Noticas: ’De wedstrijd waardoor Ronaldo onsterfelijk wordt in de geschiedenis van het WK.’

Publico: ’Spanje heeft het talent, maar ze hebben niet de beste voetballer van de wereld.’

De Portugese politicus Rodrigo Saraiva twitterde: ’Ronaldo is zo zo fabelachtig dat zelfs zijn ploeggenoten zeggen: Het Portugese team is gemaakt voor Ronaldo en tien anderen. Daar denkt Ronaldo overigens zelf anders over: ’We zijn één familie’, liet hij eveneens via Twitter weten.