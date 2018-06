LIVE EXTRA -Kunnen de Aussies stunten tegen Frankrijk?

De 33-jarige routinier, met twee goals doorslaggevend in de WK-play-off tegen Honduras, leek buiten de boot te vallen, maar uiteindelijk heeft Van Marwijk toch voor Jedinak gekozen in plaats van Massimo Luongo. Die de afgelopen twee oefenduels in de basis was begonnen.

Verder stuurt Van Marwijk de verwachte ploeg het veld in. Dat betekent dat Mathew Ryan onder de lat de voorkeur krijgt boven Feyenoord-doelman Brad Jones en dat routinier Tim Cahill, die aan zijn vierde WK-eindronde begint, op de bank begint.

Frankrijk

Frankrijk begint met een jonge ploeg aan het WK-voetbal in Rusland. Bondscoach Didier Deschamps kiest voor een ploeg die een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en zes maanden oud heeft.

Tegen Australië starten de 19-jarige Kylian Mbappé, de 23-jarige Corentin Tolisso en 22-jarige Benjamin Pavard. Mbappé vormt een gevreesde aanval met de 21-jarige Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Olivier Giroud begint op de bank.

