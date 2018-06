Liefst vier WK-duels vandaag

Volg het WK-duel tussen Frankrijk en Australië van minuut tot minuut via onze Live Widget

.

Daarna is het om 15.00 uur de beurt aan de verliezend finalist van het WK van vier jaar geleden, Argentinië. De Argentijnen met aanvalsleider Lionel Messi spelen hun eerste wedstrijd in Moskou tegen WK-debutant IJsland. Ajacied Nicolás Tagliafico mag hopen op een basisplek bij de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli.

Bij Peru-Denemarken om 18.00 uur treffen Feyenoorders Renato Tapia en Nicolai Jørgensen elkaar in de Mordovia Arena in Saransk. De Deense bondscoach Age Hareide heeft ook de beschikking over Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne.

Het volle voetbalprogramma wordt om 21.00 uur afgesloten met Nigeria - Kroatië in Kaliningrad.