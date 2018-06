Frankrijk opent WK met jongste ploeg in 88 jaar

Het is alweer 88 jaar geleden dat Frankrijk met een jongere ploeg aan het WK begon. De ploeg opende in 1930 het WK in Uruguay met een ploeg die gemiddeld 23 jaar en elf maanden oud was. Frankrijk versloeg met dat team Mexico (4-1).

Tegen Australië starten de 19-jarige Kylian Mbappé, de 23-jarige Corentin Tolisso en 22-jarige Benjamin Pavard. Mbappé vormt een gevreesde aanval met de 21-jarige Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Olivier Giroud begint op de bank.

Bondscoach Bert van Marwijk van Australië laat Tim Cahill op de bank beginnen. De 38-jarige Australiër wil in Rusland voor de vierde keer op een WK scoren. Hij zou dan in een rijtje komen met de Braziliaan Pelé, de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose en Cristiano Ronaldo uit Portugal.