Bal lek bij Australië - Frankrijk

De Fransman Ousmane Dembélé constateerde dat er een lekke bal in het spel was. Kort daarvoor had voormalig PEC Zwolle-speler Trent Sainsbury ook al geklaagd over de Telstar, zoals de WK-bal deze keer is genoemd.

Er werd een nieuw exemplaar binnen de lijnen gebracht. In het vervolg van de eerste helft hadden de spelers geen klachten meer.

Ook tijdens Argentinië - IJsland klaagde niemand minder dan Lionel Messi over de bal.