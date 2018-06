Primeur op WK: videoref helpt Frankrijk aan penalty

Tijdens Frankrijk - Australië greep arbiter Andres Cunha aanvakelijk niet in op het moment dat Antoine Griezmann na tien minuten in de tweede helft in het strafschopgebied naar de grond ging.

De videoref (VAR) bekeek de situatie achter de schermen en vroeg de arbiter zelf ook nog eens de beelden te bekijken. Cunha stelde vervolgens vast dat verdediger Josh Risdon aanvaller Griezmann vloerde en gaf een penalty. Die werd door de spits van Atletico Madrid benut.

Vier minuten later zorgde Mile Jedinak namens de Australiërs voor de gelijkmaker. Jedinak benutte een strafschop nadat Samuel Umtiti heel dom hands had gemaakt.

Paul Pogba deed Australië uiteindelijk de das om. De middenvelder van Manchester United maakte in de 81e minuut de winnende goal.