Late dreun voor Van Marwijk

Vice-Europees kampioen Frankrijk geldt als één van de favorieten voor de wereldtitel, terwijl voor de Aussies een plek in de volgende ronde al een prestatie van wereldformat zou betekenen.

Denemarken en Peru zijn de andere landen in Groep C. Het duel tussen de Denen, met veel (oud)-Eredivisie-spelers, en Peru (met Renato Tapia) begint om 18.00 uur in Saransk.

Frankrijk, gestart met een piepjonge formatie, domineerde, maar Australië kwam in de beginfase het dichtst bij een doelpunt. Een vrije trap van de Aussies werd door Corentin Tolisso van richting veranderd. Doelman Hugo Lloris moest optreden om een snelle domper voor de ploeg van Didier Deschamps te voorkomen.

In de tweede helft kreeg het WK te maken met een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis zorgde de videoref voor een beslissend moment. Joshua Risdon vloerde de Franse aanvaller Antoine Griezmann. Arbiter Andres Cunha ontging dit in eerste instantie, maar niet na het bekijken van de beelden.

Griezmann zorgde in de 58e minuut vanaf de strafschopstip zelf voor de openingsgoal. De 1-0 tussenstand stond slechts vier minuten op het scorebord. Samuel Umtiti maakte volledig onnodig en bovendien oliedom hands in het zestienmetergebied. Mile Jedinak mocht aanleggen en scoorde. Vier jaar geleden trof Jedinak op het WK ook al doel vanaf elf meter. Destijds tegen Nederland: 3-2 verlies.

Antoine Griezmann krijgt een penalty. Ⓒ AFP

Australië leek op weg naar een stunt, maar die kwam er uiteindelijk niet. In de 81e minuut deed Paul Pogba Van Marwijk & co de das om. Doellijntechnologie oordeelde dat de inzet van de middenvelder van Manchester United de lijn had gepasseerd.