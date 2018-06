Messi opent WK dramatisch

De steraanvaller van Argentinië kreeg vanaf elf meter de kans om Argentinië voorbij IJsland te schieten, maar faalde hopeloos. Door die misser hield de tweevoudig wereldkampioen slechts een punt over aan het treffen met de stugge eilanders: 1-1.

Argentinië viel vies tegen voor de rust. Op aangeven van Lionel Messi kreeg Nicolas Tagliafico in de negende minuut een kopkans op de openingsgoal, maar de Ajacied raakte de bal niet goed. Aan de andere kant raakte Birkir Bjarnason de bal niet goed na Argentijns geklungel.

Diego Armando Maradona is er ook. Ⓒ Getty Images

De 1-0 van Sergio Aguero gold in de 19e minuut als hoogtepunt van de eerste helft. De spits van Manchester City controleerde een mislukt schot uitstekend en knalde uit de draai fraai binnen.

Maar het is tot nu toe het WK van de snelle gelijkmakers en dat gebeurde opnieuw. Alfred Finnbogason zorgde vier minuten na de openingsgoal voor de gelijkmaker. De huidige spits van FC Augsburg en oud-speler van SC Heerenveen kon eenvoudig binnenschieten.

Lionel Messi wil een strafschop. Ⓒ AFP

Vlak voor rust schreeuwde Argentinië om een strafschop. Ragnar Sigurdsson maakte inderdaad hands, maar de scheidsrechter sloeg de protesten van Messi & co in de wind.

In de tweede helft kreeg Messi in de 64e minuut wel een strafschop. De aanvaller van FC Barcelona bediende in de aanloop naar de penalty Sergio Aguero. Die werd van de sokken gelopen. Tot onsteltenis van iedereen die Argentinië een warm hart toedraagt, miste Messi de toegekende penalty. Hannes Halldorsson redde knap.

Argentinië bleef wel aanvallen en kreeg tien minuten voor tijd bijna de beloning. Een schot van Messi miste nipt de verre hoek. De nieuwe aanvalsgolven van de Argentijnen liepen op niks uit. Invaller Cristian Pavon testte Halldorsson nogmaals, maar de oud-keeper van NEC gaf geen krimp.

Nigeria en Kroatië spelen zaterdagavond hun eerste duel in Groep D.