Valverde neemt leiding over in Occitanie

De Spanjaard van Movistar won in de voormalige Route du Sud de koninginnenrit en loste de Fransman Nacer Bouhanni af als nummer 1 van het algemeen klassement.

Voor de 38-jarige Valverde is het zijn tiende zege van het seizoen. Hij deed sinds Luik-Bastenaken-Luik in april niet meer mee aan wedstrijden en bereidt zich in de Route d'Occitanie voor op de Tour de France. In de tussenstand heeft Valverde zes seconden voorsprong op zijn landgenoot Daniel Navarro en twaalf tellen op de Fransman Kenny Elissonde.

La Route d'Occitanie eindigt zondag. De renners wacht dan nog, redelijk aan het begin van de etappe, een beklimming van de eerste categorie. De finale is heuvelachtig.