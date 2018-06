Heldenrol oud-keeper NEC: ’Groots moment, een droom’

De 34-jarige keeper, die in het seizoen 2015-2016 een paar wedstrijden voor NEC keepte, wist in de 64e minuut een strafschop van Messi te stoppen. Mede daardoor pakte IJsland een punt (1-1) tegen de titelfavoriet.

Huiswerk

,,Dat was een groots moment voor mij, een droom die uitkomt”, zei Halldórsson. ,,Onze eerste wedstrijd ooit op een WK, tegen een van de beste teams ter wereld die beschikt over de beste speler van de wereld. Ik had mijn huiswerk gedaan, want ik wist dat dit kon gaan gebeuren. Ik heb veel penalty’s van Messi teruggezien. Ik heb ook gekeken wat ik zelf deed tijdens de laatste strafschoppen die ik tegen kreeg. Dat hebben de Argentijnen ongetwijfeld ook gedaan en op basis daarvan zullen ze een plan hebben gemaakt.”

Ook NEC is trots op de prestatie van de voormalig contractspeler in De Goffert. „Kennen jullie Hannes Halldorsson nog?”, schrijft de Nijmeegse club op Twitter. „Messi nu wel!”

