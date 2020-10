Phillip Cocu: Abraham met zorgen

Derby County-manager Phillip Cocu. Ⓒ BSR Agency

De topgeneratie van Oranje eind jaren negentig kende het bijzondere gegeven van drie dubbele geboortedagen. Bij Frank en Ronald de Boer was dat vanzelfsprekend, maar in retrospectief was het opmerkelijk dat op 1 juli 1976 zowel in Amsterdam (Patrick Kluivert) als in Geffen (Ruud van Nistelrooy) een internationale topspits het levenslicht zag. Net zoals het ook een wonderlijk toeval is dat twee van de acht centurions bij het Nederlands elftal op precies dezelfde dag geboren zijn. Zowel Edwin van der Sar (130 interlands) als Phillip Cocu (101 interlands) werd geboren op 29 oktober 1970 en beiden zien dus vandaag Abraham.