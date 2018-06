Messi: ’Pijnlijk, want we waren superieur’

Volgens de Argentijnse superster wist hij dat het moeilijk zou worden. „En het toernooi is pas net begonnen."

De ’Albicelestes’ wisten in Moskou amper gaatjes te vinden in de hechte defensie van de IJslanders, die attent en gedisciplineerd verdedigden. Argentinië kwam wel vroeg op voorsprong via Sergio Agüero, maar na de snelle gelijkmaker van Alfred Finnbogason bleven meer doelpunten uit. Messi kreeg de grootste kans op de 2-1, maar zag zijn strafschop worden gekeerd door doelman Hannes Halldorsson. Het betekende voor de vedette van FC Barcelona al de vierde misser in zijn laatste zeven pogingen vanaf elf meter.

Superieur

,,We waren superieur, we verdienden het om te winnen en hebben van alles geprobeerd, maar het lukte niet. Die gemiste strafschop was pijnlijk”, zei aanvoerder Messi, die bij gebrek aan aanvoer vaak zelf de bal maar op het middenveld ging halen. Ook de dribbelaar van FC Barcelona wist de IJslanders echter niet stuk te spelen.

,,IJsland speelde heel defensief en gaf weinig ruimte weg”, zei bondscoach Jorge Sampaoli. ,,Het was geen fijne wedstrijd om mee te beginnen. We zullen met meer variatie moeten spelen om de tegenstander in de problemen te brengen.” De verliezend finalist van het WK 2014 speelt donderdag de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië en treft daarna ook nog Nigeria. ,,We gaan er alles aan doen om de Kroaten te verslaan”, aldus Messi, die nog altijd wacht op zijn eerste grote prijs met de nationale ploeg.

