Kelderman ziet kansen in Zwitserland

Bijna onafscheidelijk: Sam Oomen en Wilco Kelderman draaien in de top mee in de Ronde van Zwitserland. Ⓒ Getty Images

BELLINZONA - ,,Poeh”, pufte Wilco Kelderman uit na de hectische sprint in Bellinzona. ,,Het was een rotrondje, een soort criterium. Draaien, keren, remmen en drempeltjes. In het begin had ik wat schrik, maar ik ben blij dat ik het heb overleefd”, aldus de nummer drie van de Ronde van Zwitserland, die vandaag een ultieme poging doet om Richie Porte van het geel te ’beroven’. ,,Met een supertijdrit heb ik misschien nog kans op de eindzege.”