België moet Kompany en Vermaelen missen

Beide verdedigers zijn niet op tijd fit voor het eerste groepsduel, zei de Belgische bondscoach Roberto Martinez zaterdag. ,,Vermaelen is in Moskou achtergebleven, maar zou de laatste twee groepswedstrijden moeten kunnen spelen. Op Kompany hopen we te kunnen rekenen vanaf het derde groepsduel”, aldus Martinez.

Laurent Ciman verliet de selectie zaterdag. De 32-jarige verdediger van Los Angeles FC keerde terug naar België, maar blijft tot zondag 17.00 uur nog wel stand-by. Ciman reisde als 24e Rode Duivel mee naar het WK om het eventuele afhaken van Kompany of Vermaelen op te vangen. Aanvoerder Kompany viel twee weken geleden in de oefeninterland tegen Portugal uit met een liesblessure. Vermaelen heeft last van zijn hamstring.

Martinez heeft tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama de tijd om een geblesseerde speler te vervangen. „Ciman moet zich nog een dag beschikbaar houden. Hij is er ook klaar voor, heeft een belangrijke rol gespeeld in de kwalificaties.”