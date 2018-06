Kater voor Van Marwijk

Bert van Marwijk is ontevreden met de uitslag, ontevreden met de arbitrage, maar tevreden met het spel van zijn ploeg. Ⓒ EPA

KAZAN - Even teleurstellend als Bert van Marwijk in 2010 afscheid had moeten nemen van het WK-podium, met de pas in de verlenging verloren finale tegen Spanje, was gisteren het weerzien met het grootste mondiale voetbalevenement. De Australische ploeg onder leiding van Van Marwijk verkocht in de eerste groepswedstrijd tegen het favoriete Frankrijk zijn huid duur, maar bleef na negentig minuten wel met lege handen achter.