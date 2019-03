’Mexico kan wereldkampioen verslaan’

Dat is de stellige overtuiging van bondscoach Juan Carlos Osorio. ,,Mijn spelers die op het WK debuteren, moeten goed begrijpen dat dit een wedstrijd is als alle anderen. Als deze twee teams tegenover elkaar staan op neutraal terrein, geloof ik dat Mexico van Duitsland kan winnen”, aldus Osorio.

Confederations Cup

Van de elf voorgaande ontmoetingen tussen Duitsland en Mexico won de 'Mannschaft' er liefst tien. Op eindtoernooien kwamen beide landen elkaar vijf maal tegen en elke keer was de winnaar van het WK 2014 de sterkste. Vorig jaar zegevierde Duitsland op de Confederations Cup nog met 4-1.

,,De Duitsers zijn bijzonder effectief, daar is geen twijfel over mogelijk. Voor het doel zijn ze levensgevaarlijk”, zegt Osorio. ,,We gaan onze manier van spelen echter niet aanpassen.”