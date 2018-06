Salah is fit en klaar voor Rusland

,,Mo heeft de hele groepstraining meegedaan en is klaar om te spelen tegen Rusland'”, zei de teammanager van de Egyptische ploeg. Bondscoach Hector Cuper wilde vrijdag tegen Uruguay geen risico nemen met Salah, de topschutter van Liverpool die in de finale van de Champions League tegen Real Madrid een schouderblessure had opgelopen.

Risico’s mijden

De 26-jarige aanvaller was weliswaar weer fit verklaard, maar hij zag vanaf de bank hoe zijn teamgenoten vlak voor tijd nog onderuit gingen. ,,We wilden risico's vermijden, zodat hij in topvorm is tegen Rusland en Saudi-Arabië”, aldus Cuper.

Het gastland begon het WK donderdag met een royale 5-0 zege op de Saudi’s. Egypte moet in Sint-Petersburg dus eigenlijk winnen om kans te houden op een vervolg in het toernooi.