Sadio Mané straft tiental Chelsea af met twee treffers

LONDEN - Liverpool heeft de eerste echte test in het nieuwe seizoen in de Premier League redelijk goed doorstaan. De titelhouder was met 2-0 te sterk voor het ambitieuze Chelsea, dat deze zomer veel geld in de selectie investeerde. Sadio Mané kwam kort na de rust in Londen twee keer tot scoren. In de 75e minuut miste Jorginho namens Chelsea een strafschop.