Kroatië schudt Nigeria af en is koploper

De formatie van bondscoach Zlatko Dalic profiteerde daarmee optimaal van de verrassende puntendeling tussen Argentinië en IJsland (1-1), eerder op de zaterdag. Met drie punten zijn de Kroaten koploper en bij een overwinning op de Argentijnen aanstaande donderdag verzekeren de Kroaten zich al van een plaats in de achtste finale.

Fijnproevers

Zover is het echter nog lang niet, want tegen Nigeria had de ploeg voor rust moeite om de fijnproevers op haar wenken te bedienen. Een schot van Ivan Perisic dat over ging en een poging van Andrei Kramaric die voorlangs vloog, waren de belangrijkste wapenfeiten in het eerste half uur dat maar moeizaam kon bekoren.

Een toevalstreffer brak na een half uur de ban voor de Kroaten. Uit een hoekschop van Luka Modric kwam de bal via een ploeggenoot terecht bij Mario Mandzukic, wiens kopbal naast zou zijn gegaan. De Nigeriaan Oghenekaro Etebo beroerde de bal echter dusdanig met zijn been dat het leer achter de tevergeefs vallende keeper Francis Uzoho tegen de touwen rolde. Kramaric was met een achterwaartse kopbal voor rust nog in de buurt van de 2-0, maar zijn poging ging over.

Moses

Na rust kwam Nigeria even gevaarlijk opzetten via Victor Moses, maar het schot in de korte hoek van de winger van Chelsea miste precisie en kon doelman Danijel Subasic niet verontrusten. Aan de andere kant was er een grote kans voor Ante Rebic. De bedrijvige middenvelder volleerde dicht bij het doel een voorzet van Perisic ruim over. Namens Nigeria dook ook Odion Ighalo dreigend op voor Subasic, maar de kopbal van de spits miste kracht.

Een domme actie van voormalig FC Groningen- en FC Dordrecht-verdediger William Troost-Ekong gooide twintig minuten voor tijd de wedstrijd in het slot. De Nigeriaan hing bij een hoekschop dusdanig aan Mandzukic, dat de Braziliaanse scheidsrechter Sandro Ricci niets anders kon dan een strafschop geven. Die werd door captain Luka Modric spatzuiver binnengeschoten en betekende ook de eindstand.

Bekijk ook: Messi opent WK dramatisch