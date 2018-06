Duitsland en Brazilië aan zet op WK

Löw met zijn manschappen. Ⓒ Hollandse Hoogte

MOSKOU - De Duitse voetballers beginnen zondag de jacht op hun vijfde wereldtitel. In Moskou is Mexico in de groepsfase vanaf 17.00 uur de eerste tegenstander van het team van bondscoach Joachim Löw, dat in Rusland de titel verdedigt.