Maradona: ’Ik wist echt niet dat het niet mocht’

Op Instagram bood hij dan ook zijn excuses aan voor het roken tijdens Argentinië-IJsland. „Vandaag was een moeilijke dag voor de Argentijnen, met veel spanning bij iedereen voor de eerste wedstrijd op het WK. Iedereen heeft zijn manier om met die spanning om te gaan en voor mij is dat om te roken. Ik wist eerlijk gezegd echt niet dat je niet in het stadion mocht roken. Mijn excuses aan alle mensen en de organisatie. Kom op mensen, we moeten onze jongens van Argentinië steunen, nu meer dan ooit”, schreef hij op sociale media.

Dat ’Pluisje’ over het hoofd had gezien dat er niet gerookt mocht worden, is toch wel merkwaardig. Op de borden in het stadion stond vrij duidelijk het rookverbod aangegeven.

’El Diego’ moest in het stadion lijdzaam toekijken hoe zijn Argentinië niet voorbij IJsland wist te geraken. Tot overmaat van ramp miste sterspeler Lionel Messi bij een stand van 1-1 een strafschop.

