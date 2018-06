Modric legt druk bij Argentinië

Luka Modric Ⓒ EPA

KALININGRAD - Kroatië heeft de druk na de eerste speelronde in groep D van het wereldkampioenschap voetbal alvast bij Argentinië gelegd. ’’Misschien zijn ze wel de favoriet in onze poule... Maar Argentinië moet wel winnen na het verrassende gelijkspel tegen IJsland'', wees Luka Modric na de zege van zijn land in Kaliningrad op Nigeria (2-0) op de stand van zaken.