Doelman Egypte weigert prijs op WK

El-Shenawy wil zijn prijs niet. Ⓒ Twitter

JEKATARINIBURG - Na elke wedstrijd wordt de Man of the Match gekozen op het WK voetbal in Rusland. De Egyptische doelman Mohamed El-Shenawy (29) kreeg deze eer vrijdag toebedeeld, ondanks de kleine nederlaag 1-0 nederlaag tegen Uruguay. Echter, de sluitpost weigerde de prijs.