Pogba moet WK-doelpunt inleveren

De middenvelder hielp de Fransen zaterdag aan een moeizame zege op Australië (2-1), maar de winnende treffer komt toch niet op zijn naam.

Pogba werkte de bal in de 81e minuut via Aziz Behich en de lat over de doellijn. De FIFA liet zondag weten dat het doelpunt de boeken ingaat als een eigen treffer van de Australische verdediger.