Davy Klaassen keert terug bij Oranje

Justin Bijlow (Feyenoord), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Denzel Dumfries (PSV), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Kevin Strootman (Olympique Marseille) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) maakten deel uit van de voorselectie, maar zijn afgevallen.

Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Calvin Stengs (allen AZ), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Mohamed Ihattaren (PSV) zijn de meest opvallende namen die de komende interlandperiode wel van de partij zijn.

Bondscaoch Frank de Boer Ⓒ ANP

Davy Klaassen

„Hoe Davy zich bij Ajax manifesteert, ziet er gewoon goed uit”, verklaart De Boer zijn keuze voor Klaassen, met wie hij in het verleden nog samenwerkte bij Ajax. „Hij is de logische vervanger van De Roon, die ontbreekt vanwege een blessure.”

Kevin Strootman

De Boer waarschuwde Strootman tijdens de vorige interlandperiode al en ontkomt er nu niet aan om de middenvelder te passeren. „De situatie van Kevin bij Marseille is niet echt rooskleurig. Ik denk dat hij er ook niet tevreden mee is dat hij in tien duels misschien één helft heeft gespeeld. Dat is niet goed voor hem én niet goed voor Oranje. Ik kies op dit moment daarom voor anderen. Dat betekent niet dat we hem uit het oog verliezen. Als de situatie verandert, komt hij vanzelf weer in de picture.”

Nederland oefent woensdag in Amsterdam tegen Spanje. Daarna wachten de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).

Selectie Oranje

Doelmannen: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ);

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Mohamed Ihattaren (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax) en Calvin Stengs (AZ).