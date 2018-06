Federer wint grastoernooi in Stuttgart

In de finale was Federer in twee sets te sterk voor Milos Raonic. Nadat hij het eerste bedrijf met 6-4 wist te winnen, trok hij daarna in de tie-break van de tweede set (7-3) opnieuw aan het langste eind. Met de eindzege heeft Federer inmiddels 98 titels achter zijn naam staan.

Federer is vanaf maandag officieel weer de nieuwe nummer één van de wereld. Hij lost Rafael Nadal, die onlangs voor de elfde maal Roland Garros won, af. Federer jaagt vanaf 2 juli in Londen op zijn negende Wimbledon-titel.