Heerlijke vrije trap helpt Servië langs Costa Rica

Het treffen in Samara was voorzien van een nostalgisch Eredivisie-tintje. Bryan Ruiz (ex-FC Twente- en PSV) stond met Costa Rica tegenover het Servië van Dusan Tadic (ex-FC Twente), Vladimir Stojkovic en Nemanja Matic (allebei oud-Vitesse). Filip Kostic (ex-FC Groningen) begon op de bank.

Voor Tadic zou het deze zomer wel eens tot een terugkeer in de Eredivisie kunnen komen. Ajax heeft verregaande belangstelling voor de spelmaker van Southampton en ziet in hem de ideale opvolger van de op een transfer azende Hakim Ziyech.

Voor Costa Rica en Servië was het zaak om direct goed af te trappen in Groep E, die met de aanwezigheid van verder topfavoriet Brazilië en het oerdegelijke Zwitserland loodzwaar is. Hoewel beide landen voor rust niet tot scoren kwamen, zag het publiek wel een vermakelijke eerste helft met twee ploegen die de aanval zochten.

Dusan Tadic (r.) probeert de bal te veroveren. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

De eerste kans was voor Costa Rica, maar na twaalf minuten kopte Geancarcio Gonzalez de bal in vrijstaande positie in de handen van Stojkovic. Servië, dat steeds beter in de wedstrijd kwam, stelde daar kort daarna iets tegenover via Sergej Milinkovic-Savic. De spits werkte van dichtbij echter matig af. Kort voor rust liet hij zich nog een keer zien, ditmaal met een spectaculaire omhaal. Er was toen echter al gefloten voor buitenspel.

De Oost-Europeanen namen na rust het initiatief in de wedstrijd. Al na vijf minuten in de tweede helft kwam Aleksandar Mitrovic oog-in-oog te staan met Real Madrid-doelman Keylor Navas, maar schoot slecht in. Na 55 minuten was het wel raak. Kolarov krudle een vrije trap op fantastische wijze over de muur en in het doel: 0-1.

Servië viert feest na de wonderschone treffer van Aleksandar Kolarov. Ⓒ REUTERS

Servië beperkte zich na die wonderschone treffer tot het verdedigen van de voorsprong. Costa Rica slaagde er niet in om nog gevaarlijk te worden, waardoor de ploeg van bondscoach Mladen Krstajic uitstekend aan het WK begint.