Emoties bij Jürgen Klopp door terugkeer fans bij Liverpool

„Ik had kippenvel”, verklapte trainer Jürgen Klopp. „Ik had geen idee wat ik er van moest verwachten en wanneer de fans het ’You’ll Never Walk Alone’ zouden inzetten. Stel je voor dat mensen tien maanden geleden hadden gezegd dat je kippenvel zou krijgen van een wedstrijd voor tweeduizend mensen. Toen we naar buiten kwamen, hadden we gelijk kippenvel. Ik had geen idee hoe het zou voelen na al die maanden, maar het was perfect. Het geluid van de mensen die hier zo ongelooflijk lang op hebben moeten wachten. Het is ongelooflijk veel leuker met fans in het stadion.”

„Het is in februari begonnen”, ging een geëmotioneerde Klopp verder. „En nu zijn we in december. We proberen wanhopig het normale leven terug te krijgen. Normaal is goed, misschien waardeerden we dat vroeger soms niet genoeg. Ik denk niet dat deze periode ergens goed voor is. Hooguit om ons dat te doen realiseren.”

Gini Wijnaldum speelde een hoofdrol bij Liverpool. De 30-jarige Nederlander trof doel met een schitterend schot. Klopp vertelde na afloop dat hj vurig hoopt dat Wijnaldum zijn aflopende contract in Liverpool zal verlengen. „Ik hoop het van harte. Je ziet dat hij bijna alle duels speelt en we hebben een heel goede band’, zei de Duitse manager tegen de BBC.

Wijnaldum wilde zelf niets kwijt over zijn verbintenis die in de zomer van 2021 afloopt. Wel had de middenvelder van Liverpool ook genoten van de terugkeer van de supporters. „Geweldig, ik ben heel blij dat ze terug zijn. Dat gaf een geweldig gevoel.”