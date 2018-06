Kelderman valt van podium in Ronde van Zwitserland

Porte liet zijn leidende positie in de afsluitende tijdrit niet meer in gevaar komen. Zijn Zwitserse teamgenoot Stefan Küng was de sterkste in de rit tegen de klok over 34,1 kilometer, met start en finish en Bellinzona.

Met Wilco Kelderman, Sam Oomen en Steven Kruijswijk eindigden er drie Nederlanders in de top tien van de etappekoers uit de UCI WorldTour. Kelderman begon als nummer drie van het klassement aan de tijdrit, maar zakte terug naar plek vijf in de eindstand. Oomen eindigde als zevende, Kruijswijk werd achtste. Bauke Mollema zakte van de tiende naar de twaalfde plaats.