Kompany blijft bij België in Rusland

De 32-jarige verdediger van Manchester City blijft sowieso bij de ploeg in Rusland. Hij viel twee weken geleden in de oefeninterland tegen Portugal uit met een liesblessure en stond sindsdien nog geen enkele keer met de spelersgroep op het trainingsveld.

„Vincent blijft bij ons. We hebben de beslissing genomen dat wij vasthouden aan onze WK-lijst van 23 Rode Duivels'', zei bondscoach Roberto Martinez een dag voor de eerste groepswedstrijd tegen Panama.

Met Kompany is ook Thomas Vermaelen (hamstring) niet beschikbaar voor de openingswedstrijd maandag in Sotsji. Volgens Martinez kan Vermaelen in de andere twee groepswedstrijden wel weer aantreden. Kompany is mogelijk pas in de derde en laatste poulewedstrijd, op 28 juni tegen Engeland, speelklaar.

Laurent Ciman verliet zaterdag de Belgische selectie. Hij keerde terug naar België, maar was tot zondag 17.00 uur nog wel stand-by, om het eventuele afhaken van Kompany of Vermaelen op te vangen.