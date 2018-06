Basisplaats lonkt voor Schöne

De 33-jarige middenvelder van FC Kopenhagen heeft een rib gebroken in de eerste groepswedstrijd tegen Peru. De Deense bond maakte zondag bekend dat Kvist terug naar huis gaat. Bondscoach Age Hareide mag geen vervanger meer laten invliegen.

De ervaren kracht op het Deense middenveld raakte na een half uur geblesseerd bij een duel met oud-PSV'er Jefferson Farfán. De 81-voudig international verdween per brancard van het veld en werd afgelost door Lasse Schöne.

Bekijk ook: Gebroken rib Kvist smet op Deense zege

Met de Ajacied in de ploeg pakte Denemarken de winst dankzij een doelpunt na een uur spelen van Yussuf Poulsen. Voor de 32-jarige Schöne lonkt nu een basisplaats in de volgende wedstrijd, donderdag in Samara tegen het Australië van bondscoach Bert van Marwijk.

De Australiërs begonnen het WK met een nipte nederlaag tegen Frankrijk (1-2).

Bekijk ook: Denemarken boekt zwaarbevochten zege op Peru

William Kvist verlaat per brancard het veld. Ⓒ Getty Images